Incendio in una mansarda a Torino | prima l' esplosione | poi il cedimento del tetto

(Di giovedì 13 gennaio 2022) I vigili del fuoco disono intervenuti in via Corte d'appello, in pieno centro città, per uno scoppio avvenuto in unaal terzo piano di un edificio, dove sono in corso dei lavori di ...

Advertising

emergenzavvf : Fiamme sotto controllo dopo una notte di lavoro, #vigilidelfuoco di Ascoli, Ancona e Macerata in azione a S. Benede… - rep_torino : Scoppio e incendio nel cuore di Torino, brucia una mansarda: due feriti [di Carlotta Rocci] [aggiornamento delle 14… - lagenda70889069 : Esplosione in una mansarda: intervento dei Vigili del Fuoco, due le persone coinvolte #AIB #duelepersonecoinvolte… - a42nno : RT @RaiNews: Il fuoco ha interessato alcune mansarde. Secondo le prime informazioni nell’edificio era in corso una ristrutturazione. L’ince… - RaiNews : Il fuoco ha interessato alcune mansarde. Secondo le prime informazioni nell’edificio era in corso una ristrutturazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio una

RomaToday

I vigili del fuoco di Torino sono intervenuti in via Corte d'appello, in pieno centro città, per uno scoppio avvenuto inmansarda al terzo piano di un edificio, dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione. Da quanto si apprende, due persone sono rimaste ferite .La mansarda di un palazzo nel centro di Torino è andata alle fiamme. C'è stataesplosione in via Corte d'Appello , angolo via Bellezia, a Torino. Il tetto dell'edificio è ...Torino per un...I vigili del fuoco di Torino sono intervenuti in via Corte d'appello, in pieno centro città, per uno scoppio avvenuto in una mansarda al terzo piano di un edificio, dove sono in corso dei lavori di ri ...Incendio in un palazzo del centro di Torino, uno stabile in ristrutturazione all'angolo tra via Bellezia e via Corte d'Appello ...