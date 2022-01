Il Copasir: «L'energia è una questione di sicurezza nazionale» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Copasir lancia l’allarme sulla sicurezza energetica. Il comitato ha appena pubblicato la sua “Relazione sulla sicurezza energetica nell’attuale fase di transizione ecologica”: un documento significativo, che è finalizzato soprattutto a trattare il delicato dossier energetico attraverso le lenti della sicurezza nazionale. “Poiché”, si legge a tal proposito nella relazione, “la continuità nell’approvvigionamento energetico costituisce un elemento indispensabile per la garanzia della sicurezza nazionale, appare quanto mai opportuno che il nostro Paese si doti di un piano per la sicurezza energetica nazionale, nell’ambito di un più ampio e complessivo piano di sicurezza nazionale”. In particolare, ... Leggi su panorama (Di giovedì 13 gennaio 2022) Illancia l’allarme sullaenergetica. Il comitato ha appena pubblicato la sua “Relazione sullaenergetica nell’attuale fase di transizione ecologica”: un documento significativo, che è finalizzato soprattutto a trattare il delicato dossier energetico attraverso le lenti della. “Poiché”, si legge a tal proposito nella relazione, “la continuità nell’approvvigionamento energetico costituisce un elemento indispensabile per la garanzia della, appare quanto mai opportuno che il nostro Paese si doti di un piano per laenergetica, nell’ambito di un più ampio e complessivo piano di”. In particolare, ...

