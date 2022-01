Giulia Stabile infortunata, lascia Amici? Le sue parole (Di giovedì 13 gennaio 2022) Informa tutti personalmente attraverso un post sui social: Giulia Stabile è infortunata. La ballerina, vincitrice di Amici di Maria De Filippi nella scorsa edizione, è adesso tra i professionisti del programma. Lecito quindi chiedersi se l’infortunio la porti a dover lasciare il talent show che l’ha lanciata e sostenuta agli esordi. Particolarmente talentuosa, Giulia Stabile è stata sin da subito tra i concorrenti più apprezzati del programma al punto che Maria De Filippi le ha proposto di restare nella scuola per affiancare i nuovi concorrenti e dimostrare le coreografie in studio. Giulia Stabile è ufficialmente nel corpo dei ballerini professionisti della scuola del talento ma si è di recente ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) Informa tutti personalmente attraverso un post sui social:. La ballerina, vincitrice didi Maria De Filippi nella scorsa edizione, è adesso tra i professionisti del programma. Lecito quindi chiedersi se l’infortunio la porti a doverre il talent show che l’ha lanciata e sostenuta agli esordi. Particolarmente talentuosa,è stata sin da subito tra i concorrenti più apprezzati del programma al punto che Maria De Filippi le ha proposto di restare nella scuola per affiancare i nuovi concorrenti e dimostrare le coreografie in studio.è ufficialmente nel corpo dei ballerini professionisti della scuola del talento ma si è di recente ...

Advertising

WittyTV : Questa volta l'#IntervistaStabile è con @COEZMUSIC! ??La nostra Giulia ha incontrato per voi il cantautore e rapper… - maria44932719 : che poi se ci pensate bene ieri giulia stabile si è infortunata alla caviglia come matti, percaso questo banco sta… - zazoomblog : Lieve infortunio per Giulia Stabile fan preoccupati - #Lieve #infortunio #Giulia #Stabile - saraamurolo_ : RT @sangioov: giulia stabile se in questa settimana vuoi deliziarci con coreo inedite non ci offendiamo (così possiamo ribadirti quanto sei… - PasqualeMarro : #GiuliaStabile costretta a riposo e a cure mediche -