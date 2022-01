GFVip, Davide e Barù danno della vecchietta a Katia e lei va su tutte le furie: «Sono disgustata. State oltrepassando il limite» – Video (Di giovedì 13 gennaio 2022) Barù, Davide e Katia - US Endemol Shine Mai dare della “vecchietta” a Katia Ricciarelli se non vuoi rischiare di offenderla. E’ questo il motivo dello scontro che si è verificato stanotte, al Grande Fratello Vip 6, tra la soprano, Davide Silvestri e Barù Gaetani. Apostrofata dai due coinquilini con quel termine, detto con tono decisamente scherzoso, la concorrente ha “dato di matto”. Tutto è partito quando Davide e Barù, tra le risate generali, hanno chiamato Katia “vecchietta“. Inizialmente, la cantante ha rimproverato i due con calma, finché infastidita non ha annunciato di voler andare a letto perché “Sono disgustata, non le voglio le scuse“. ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 13 gennaio 2022)- US Endemol Shine Mai dare” aRicciarelli se non vuoi rischiare di offenderla. E’ questo il motivo dello scontro che si è verificato stanotte, al Grande Fratello Vip 6, tra la soprano,Silvestri eGaetani. Apostrofata dai due coinquilini con quel termine, detto con tono decisamente scherzoso, la concorrente ha “dato di matto”. Tutto è partito quando, tra le risate generali, hanno chiamato“. Inizialmente, la cantante ha rimproverato i due con calma, finché infastidita non ha annunciato di voler andare a letto perché “, non le voglio le scuse“. ...

