(Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Introdurre all'interno della #tassonomiaverde europea la produzione di energia da gase da #è folle. Ildeve opporsi, in tutte le opportune sedi a livello europeo. La transizione all'energia pulita è l'unica strada da percorrere!". Lo scrive in un tweet Beppe

Advertising

beppe_grillo : Introdurre all’interno della #tassonomiaverde europea la produzione di energia da gas fossile e da #nucleare è foll… - TV7Benevento : **Energia: Grillo, 'pensare a nucleare o gas fossile follia, Governo si opponga in Ue'**... - aishyte : @beppe_grillo Quale energia pulita? Solare. Insufficiente. Fusione nucleare. Fra un secolo. Idroelettrica, piove… - beppe_grillo : Introdurre all’interno della #tassonomiaverde europea la produzione di energia da gas fossile e da #nucleare è foll… - pierandrea1965 : Era allo spettacolo in cui Beppe Grillo spaccava i PC.Ridevo nervoso senza capire il senso. Preso dalla sua energia… -

Ultime Notizie dalla rete : **Energia Grillo

Il Sannio Quotidiano

La transizione all'pulita è la migliore assicurazione contro le crisi dei prezzi e delle materie prime come quella che l'UE si trova ad affrontare oggi. L'unica via strutturale che il ...Credo sinceramente che questo sarà un altro strumento che l'uomo ha costruito, come il fuoco, la ruota, l'auto, la macchina da stampa e l'nucleare: strumenti che ci hanno dato una spinta ...Ascolta di Gianni Girotto – Il Governo deve opporsi, in tutte le opportune sedi a livello europeo, all’Atto delegato complementare su nucleare e gas naturale e valutare se vi siano elementi per contes ...