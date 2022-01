È inutile fare scorte di Zitromax. Aifa: “Non esistono antibiotici efficaci per il Covid-19” (Di giovedì 13 gennaio 2022) “In merito alle recenti notizie di stampa relative alla carenza dell’azitromicina anche a seguito del suo utilizzo eccessivo e improprio per il Covid-19, Aifa precisa che l’azitromicina, e nessun antibiotico in generale, è approvato, né tantomeno raccomandato, per il trattamento di Covid-19”. È questa la posizione dell’Agenzia del farmaco in merito alle carenze dell’antibiotico Zitromax nelle farmacie e alla sua efficacia nella cura dell’infezione da Covid (leggi l’articolo). “Fin dall’inizio della pandemia, – riferisce ancora la stessa Agenzia – Aifa ha scoraggiato fortemente l’uso dell’azitromicina per il Covid. Come ampiamente dimostrato da numerosi e ben condotti studi clinici pubblicati sulle migliori riviste internazionali, non vi è alcuna ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 13 gennaio 2022) “In merito alle recenti notizie di stampa relative alla carenza dell’azitromicina anche a seguito del suo utilizzo eccessivo e improprio per il-19,precisa che l’azitromicina, e nessun antibiotico in generale, è approvato, né tantomeno raccomandato, per il trattamento di-19”. È questa la posizione dell’Agenzia del farmaco in merito alle carenze dell’antibioticonelle farmacie e alla suaa nella cura dell’infezione da(leggi l’articolo). “Fin dall’inizio della pandemia, – riferisce ancora la stessa Agenzia –ha scoraggiato fortemente l’uso dell’azitromicina per il. Come ampiamente dimostrato da numerosi e ben condotti studi clinici pubblicati sulle migliori riviste internazionali, non vi è alcuna ...

