Quando Katia Ricciarelli dice "Noi stiamo parlando a milioni di persone. State attenti a come parlate" non si riesce proprio a prender sul serio il Grande Fratello Vip 6. Eppure, nelle ultime settimane il suggerimento di prestare più attenzione a ciò che si dice è stato fatto sempre più frequentemente dalla concorrente. L'ultimo episodio è capitato proprio ieri sera, quando Barù e Davide sono stati duramente rimproverati dalla signora perché hanno osato dirle scherzando "vecchietta". Che cos'è successo? Barù Gaetani e Davide Silvestri si trovavano all'interno di un clima goliardico di scherzi e risate, quando hanno appellato Katia Ricciarelli con il termine "vecchietta". Apriti cielo. La donna non ha proprio sopportato che si ...

ChiaraMilone2 : @gherbitz Sai io Baru non lo vedo “tossico” sembra una brava persona che cerca in qualche modo di dare conforto a Davide e farlo svegliare - tuttopuntotv : Davide e Barù chiedono perdono a Katia Ricciarelli: cos’avranno fatto? #GFVip6 #GFVip #KatiaFuori #Katia #barù #jerù - gherbitz : @ChiaraMilone2 Davide a me piace; si é solo attaccato alle persone sbagliate. Belli, Ricciarelli e anche Soleil. In… - meredith_gal : RT @tizianasullalun: Delle vostre offese e poca comprensione di sto ragazzo, non me ne frega proprio niente. #Davide per me, resta UMANAMEN… - lorisz841 : RT @lackoflov3: che carino Barù che va a consolare Davide ?? #gfvip #teamDavide -

