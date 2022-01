David Sassoli e gli insulti dei no - vax: scattano le indagini dopo le offese sui social (Di giovedì 13 gennaio 2022) Le offese social riguardo alla morte di David Sassoli da parte dei no vax stanno ancora tenendo banco e, adesso, sarà aperto un fascicolo di indagine a Roma. dopo la morte del presidente dell'... Leggi su leggo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Leriguardo alla morte dida parte dei no vax stanno ancora tenendo banco e, adesso, sarà aperto un fascicolo di indagine a Roma.la morte del presidente dell'...

Advertising

Open_gol : Vecchia conoscenza del mondo No Vax e No Green pass, Franzoni è stato denunciato dopo il suo video sulla morte di D… - SalernoSal : Sarebbe bello, giusto e opportuno che la classe politica trovasse la stessa unità che ha avuto oggi nel ricordare D… - EnricoLetta : I politici, anche quelli bravi, si dividono in due categorie: quelli che fanno politica accompagnando il corso dell… - fede0891 : RT @liliaragnar: Sconcerto a #DiMartedì:Francesca Donato @ladyonorato sbandiera il sospetto che ci sia un legame tra la morte di #DavidSas… - King424392 : RT @Iperbole_: La Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'indagine sugli insulti no-vax all'ex Presidente dell'Europarlamento, David #Sass… -