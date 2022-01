DAL PARMA L’ESTERNO D’ATTACCO DANIELE IACOPONI

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio dell’attaccante. Il calciatore, classe 2002, arriva dalin prestito fino a giugno 2022., originario di Roma, è un esterno di notevole velocità e abilità nel dribbling. La scorsa estate è stato tesserato daldopo essersi messo in grande evidenza con la maglia dell’Arezzo nella seconda parte della stagione 2020/21. Powered by WPeMatico

