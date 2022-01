Covid e sport | ecco il protocollo | stop con il 35% di positivi in una squadra | uso dei tamponi | e mascherine Ffp2 fuori dal campo

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Finalmente anche il mondo dello– e dunque anche quello del calcio – si adatta alle esigenze dettate da questa violenta recrudescenza di contagi, adottando uno specifico, così da evitare il blocco totale degli incontri. Si tratta di un, la cui premessa dettava sin dall’inizio la necessità di “trovare delle regole sicure e condivise da tutte le amministrazioni, centrali e territoriali, per assicurare parità di trattamento e dare certezza al prosieguo delle attivitàive“. Dunque in riferimento alle proposte è stati quindi chiarito che “sono necessarie misure temporanee specifiche, da adattare comunque in considerazione dello scenario epidemiologico dei singoli territori e nazionale, che prevedano (come ad esempio nella scuola) una gradazione delle misure”....

sportface2016 : +++Sport di squadra, ecco il nuovo protocollo anti-#Covid: stop alle attività con più del 35% dei giocatori positiv… - SkySport : ULTIM'ORA COVID-19 INTESA GOVERNO-REGIONI SU PROTOCOLLO SPORT PROFESSIONISTICI STOP A SQUADRA SE POSITIVO ALMENO IL… - Corriere : Cassano guarito dal Covid: «Mi sono spaventato, persi 6 kg in 20 giorni: vaccinatevi» - italiaserait : Covid e sport, ecco il protocollo: stop alle tre con il 35% di positivi in una squadra, uso dei tamponi, e mascheri… - BariLive : Bari, l'allenamento di oggi con un orecchio al calciomercato e uno ai casi Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sport

... avvistato in giro per il mondo quando era positivo al- 19, che ora scarica sul suo clan gli ... La Serbia, Paese in cui loè il complesso di simboli prediletto dal nazionalismo, ha vissuto ...'Il nuovo protocolloapprovato in Stato - Regioni attende l'ok del Cts? Me lo auguro, è ... È un protocollo che riconosce la responsabilità dello, del calcio in particolare, e compenetra la ...Un nuovo protocollo Covid è stato approvato dalla conferenza Stato-Regioni per trovare le regole da seguire per gli sport di quadra ...Mentre la partecipazione di Djokovic resta ancora a rischio, è stato nel frattempo sorteggiato il tabellone maschile del primo slam dell'anno. Il serbo occupa regolarmente la posizione ...