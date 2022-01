Chi è Pierre Cadault (e perché non è un esempio di direttore creativo illuminato) (Di giovedì 13 gennaio 2022) Direttamente da Emily in Paris, ecco il ritratto dello stilista di haute couture, tra i personaggi della serie di cui tanto si parla. Uno stereotipo di vecchio stampo di cui molto probabilmente la moda non ha più bisogno? Leggi su vanityfair (Di giovedì 13 gennaio 2022) Direttamente da Emily in Paris, ecco il ritratto dello stilista di haute couture, tra i personaggi della serie di cui tanto si parla. Uno stereotipo di vecchio stampo di cui molto probabilmente la moda non ha più bisogno?

Advertising

kotaro_bb56 : RT @Rossy_only: Chi conosce la propria debolezza è realmente più forte di chi crede ciecamente alla propria forza? Pierre Reverdy????? htt… - walden_pierre : @DSM_134 @casino90210 @parens12 @edoventu97 @GuidoCrosetto per costruire ospedali non servono 4 anni. per gli anes… - ilcorriereblog : - animainquieta89 : RT @Rossy_only: Chi conosce la propria debolezza è realmente più forte di chi crede ciecamente alla propria forza? Pierre Reverdy????? htt… - Jessthesohodoll : RT @MilanNewsit: Riserva a chi? Kalulu è ormai un titolare. Terzino o centrale, Pierre è il jolly difensivo del Milan -