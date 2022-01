Caos Tunisia Mali, l’annuncio: «Trasmessi alla CAF i documenti della partita» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Gli organizzatori della Coppa d’Africa hanno scritto alla CAF dopo quanto accaduto in Tunisia-Mali Dopo il Caos in Tunisia-Mali, con l’arbitro che ha fischiato per due la fine della partita in anticipo, gli organizzatori della Coppa d’Africa si sono mossi contattando direttamente la Federazione africana. IL COMUNICATO – «Sono stati trasmesso agli organi competenti della CAF il rapporto arbitrale e tutti i documenti sulla partita. In attesa delle decisioni, non saranno rilasciati altri commenti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Gli organizzatoriCoppa d’Africa hanno scrittoCAF dopo quanto accaduto inDopo ilin, con l’arbitro che ha fischiato per due la finein anticipo, gli organizzatoriCoppa d’Africa si sono mossi contattando direttamente la Federazione africana. IL COMUNICATO – «Sono stati trasmesso agli organi competentiCAF il rapporto arbitrale e tutti isulla. In attesa delle decisioni, non saranno rilasciati altri commenti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

infoitsport : Tunisia-Mali, finale incredibile: l'arbitro fischia in anticipo la fine, poi è caos sul recupero! - iltirreno : ?? INCREDIBILE IN COPPA D’AFRICA - Il direttore di gara fischia la fine della partita con quasi 5 minuti di anticip… - infoitsport : Coppa d'Africa, CAOS in Tunisia-Mali: l'arbitro fischia la fine all'86' (VIDEO) - infoitsport : Coppa d'Africa, caos in Tunisia-Mali: direttore di gara protagonista ? - infoitsport : Caos irreale in coppa d’Africa, ecco cos’è successo in Tunisia – Mali -