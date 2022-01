Australian Open, Jannik Sinner si allena con una pallina da calcio. Fognini scherza: “Con i piedi…rimandato!” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Jannik Sinner svela alcuni momenti della settimana tra l’ATP Cup e gli Australian Open di tennis, fatta di tanto allenamento ma anche di momenti goliardici: su Instagram l’azzurro qualche ora fa ha postato un video da Melbourne, quando in Australia erano circa le 21.00. Nel video si vedono momenti scherzosi, ma anche stralci delle sessioni di allenamento: ha attirato l’attenzione un frammento in cui si vedeva l’azzurro allenarsi con una pallina da calcio. Questa la didascalia scritta da Sinner: “La settimana prima degli Australian Open, scherzando con il mio team, divertendoci e lavorando sodo“. Non si è fatta attendere la risposta, altrettanto scherzosa, di Fabio ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022)svela alcuni momenti della settimana tra l’ATP Cup e glidi tennis, fatta di tantomento ma anche di momenti goliardici: su Instagram l’azzurro qualche ora fa ha postato un video da Melbourne, quando in Australia erano circa le 21.00. Nel video si vedono momenti scherzosi, ma anche stralci delle sessioni dimento: ha attirato l’attenzione un frammento in cui si vedeva l’azzurrorsi con unada. Questa la didascalia scritta da: “La settimana prima deglindo con il mio team, divertendoci e lavorando sodo“. Non si è fatta attendere la risposta, altrettanto scherzosa, di Fabio ...

