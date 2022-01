Australian Open | Giorgi debutta con Potapova | per Paolini c' è Ruse

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Sorteggi tutto sommato buoni per Camilae Jasmineagli, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) che scatta lunedì sui campi in cemento di Melbourne Park ...

Advertising

FiorinoLuca : Marton #Fucsovics si scaglia contro Novak #Djokovic ??? 'Ci era stato comunicato che per giocare gli Australian Ope… - Eurosport_IT : Bomba dalla Germania: deduzioni e prove digitali di un team di esperti, ed ecco forti sospetti sulla data del test… - Agenzia_Ansa : Djokovic gioca al primo turno degli Australian Open nonostante incertezze sul visto #ANSA - zazoomblog : Australian Open Djokovic gioca al primo turno nonostante le incertezze sul visto - #Australian #Djokovic #gioca… - Giornaleditalia : #NovakDjokovicAustralianOpen Djokovic, Australian Open: il tennista è nel tabellone ma resta a rischio espulsione -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

.push({}); Novak Djokovic inserito nel tabellone degli, che iniziano lunedì 17 gennaio a Melbourne. Il serbo no vax, che rischia di essere espulso dall'Australia per irregolarità del visto, al primo turno del torneo dovrebbe incontrare il ...Sorteggi tutto sommato buoni per Camila Giorgi e Jasmine Paolini agli, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) che scatta lunedì sui campi in cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana. Entrambe le azzurre sono state inserite ...Melbourne, 13 gen. La capienza del pubblico all'Australian Open di tennis, primo Slam della stagione che prenderà il via lunedì, sarà al 50% a causa dell'aument ...Il sorteggio degli Australian Open 2022 è stato effettuato, e fino a questo momento, in mancanza di ulteriori comunicazioni dalle autorità governative australiane, Novak Djokovic giocherà lo Slam iniz ...