Australian Open 2022 | il tabellone di Matteo Berrettini Nakashima e Alcaraz sulla strada verso forse Djokovic

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Per, da testa di serie, ildeglinon è proprio dei più semplici in senso assoluto. Rimane, però, sempre con una spada di Damocle chiamata Novak, il suo teorico avversario di quarti di finale (sarebbe la terza volta negli ultimi quattro Slam). Qualora il serbo venisse espulso dall’Australia prima della compilazione dell’ordine di gioco di lunedì (e martedì), allora il russo Andrey Rublev occuperebbe il posto del numero 1 del mondo, il francese Gael Monfils andrebbe in quello di Rublev, il kazako Alexander Bublik si inserirebbe in quello di Monfils e un lucky loser completerebbe la catena in luogo di Bublik. Passando alvero e proprio del numero 1 d’Italia, il primo a passare ...

Novak Djokovic si allena nuovamente in attesa di sapere se potrà restare a Mebourne e giocare gli: il Ministro dell'Immigrazione può revocare il visto al serbo. Il Premier Morrison: 'No comment, la posizione non è cambiata'. Sorteggiato il tabellone: Nole sfiderà al debutto il ...Gli organizzatori deglihanno incluso il tennista serbo Novak Djokovic nel sorteggio del torneo , anche se pesa ancora il clima di incertezza sulla possibile espulsione del numero uno del tennis. Il primo ...Dopo il posticipo, probabilmente legato alla vicenda del visto di Novak Djokovic, è stato effettuato il sorteggio per gli Australian Open che ha inserito che ...Per Matteo Berrettini, da testa di serie, il tabellone degli Australian Open 2022 non è proprio dei più semplici in senso assoluto. Rimane, però, sempre con una spada di Damocle chiamata Novak ...