Acquario (Di giovedì 13 gennaio 2022) La scrittrice Joyce Carol Oates ha avuto molto successo e ha vinto premi importanti, ma definisce il suo lavoro arduo e dispendioso in termini di tempo. “Lavoro molto lentamente”, dice. “È come costruire una scala piolo dopo piolo, mentre... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 13 gennaio 2022) La scrittrice Joyce Carol Oates ha avuto molto successo e ha vinto premi importanti, ma definisce il suo lavoro arduo e dispendioso in termini di tempo. “Lavoro molto lentamente”, dice. “È come costruire una scala piolo dopo piolo, mentre... Leggi

Advertising

Aendormi : @twoelle3 Le priorità per un ACQUARIO ?? - al3ma : … e anche l’acquario ?? #VitaDaBabysitter - alessan63923615 : @silvia29luglio Meno male che acquario è da 8 - MadamaButterfl8 : volevo fare un appello a Chiara Ferragni e dirle che anche a me piace tanto l'acquario di Genova e non ci sono mai… - AnguillaCaraibi : Alzati in piedi per remare. Il paddleboard è uno dei modi più divertenti – e meno inquinanti – per esplorare il mar… -