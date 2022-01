Advertising

Selfini2 : @valerio_casini @matteorenzi @ItaliaViva @CarloCalenda Tu girate tutte le piazze de Roma, attaccate pure a calenda… - italiaserait : Vinci Casa mercoledì 12 gennaio 2022: i numeri estratti nel concorso di oggi - elisabe89376579 : RT @sienatorix: Sole e’ stanca perché nella casa la odiano e dagli autori non è stata mai premiata e tutelata al contrario di Miriana che p… - anninaa00 : RT @sienatorix: Sole e’ stanca perché nella casa la odiano e dagli autori non è stata mai premiata e tutelata al contrario di Miriana che p… - annamariabianc2 : RT @sienatorix: Sole e’ stanca perché nella casa la odiano e dagli autori non è stata mai premiata e tutelata al contrario di Miriana che p… -

Ultime Notizie dalla rete : Vinci Casa

TPI

Estrazione mercoledì 12 gennaio 2022: la combinazione vincente Come si gioca a Vincicasa Basta scegliere 5 numeri su 40 e se li indovini tutti,una+ 200.000 subito. Puoi giocare in ...VinciCasa oggi 12 gennaio 2022 . Estrazione numeri: torna puntuale anche oggi, mercoledì 12 gennaio 2022 , l'appuntamento con i numeri della combinazione vincente, in diretta live stasera per il concorso giornaliero VinciCasa. Il Corriere ...Niente '5' ancora nei due concorsi Win for Life VinciCasa del weekend 8-9 gennaio 2022 e 19 punti '4' vicini al successo.Win for Life VinciCasa senza '5' nel penultimo concorso dell'anno il numero 364 di giovedì 30 dicembre. Manca solo un’estrazione per la fine del 2021 e il “5”, intanto, è mancato anche nel concorso Wi ...