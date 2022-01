Tragedia sulla strada | uomo sbalzato da uno scooter mentre attraversava | muore in ospedale

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma. L’ennesimo incidentele nella Capitale che si è trasformato inper undi 61 anni che ha perso la vita durante il trasporto in. L’stava tranquillamente attraversando la, quando all’improvviso unoa tutta velocità lo ha travolto in pieno, lasciandolo privo di sensi al suolo. Il grave incidente è avvenutovia Aurelia Antica, all’altezza dell’opera Don Luigi Guanella, a Bravetta. A seguito del forte impatto, il 61enne era in condizioni molto critiche. Quando gli operatori sanitari del 118 sono arrivati sul posto hanno fin da subito temuto il peggio. E’ stato trasportato d’urgenza all’San Camillo, qui è poi deceduto a causa delle gravi ferite riportate ...

L'ennesimo incidente stradale nella Capitale che si è trasformato in tragedia per un uomo di 61 anni che ha perso ... Il grave incidente è avvenuto sulla via Aurelia Antica, all'altezza dell'opera Don ...