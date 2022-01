Terni, qui respiri l’aria di 3 milioni di anni fa: dove si trova la foresta fossile (Di mercoledì 12 gennaio 2022) In Umbria non lontano da Terni, in località Casaccia, si trova un monumento naturalistico unico al mondo: la foresta fossile di Dunarobba. Si tratta di una straordinaria testimonianza sulla tipologia di vegetazione che esisteva quasi 3 milioni di anni fa. LEGGI ANCHE: — Sicilia, questo albero ha poteri magici: ecco cosa contiene la sua resina Scoperta intorno alla fine degli anni ’70 all’interno di una cava di argilla, questa foresta è composta da circa 50 tronchi mummificati. La loro conservazione in posizione eretta e l’aver conservato quasi perfettamente le caratteristiche del legno originario, hanno permesso ai geologi di studiare quali fossero le condizioni climatiche e la vegetazione della zona nel Pliocene medio-superiore. I tronchi ... Leggi su funweek (Di mercoledì 12 gennaio 2022) In Umbria non lontano da, in località Casaccia, siun monumento naturalistico unico al mondo: ladi Dunarobba. Si tratta di una straordinaria testimonianza sulla tipologia di vegetazione che esisteva quasi 3difa. LEGGI ANCHE: — Sicilia, questo albero ha poteri magici: ecco cosa contiene la sua resina Scoperta intorno alla fine degli’70 all’interno di una cava di argilla, questaè composta da circa 50 tronchi mummificati. La loro conservazione in posizione eretta e l’aver conservato quasi perfettamente le caratteristiche del legno originario, hanno permesso ai geologi di studiare quali fossero le condizioni climatiche e la vegetazione della zona nel Pliocene medio-superiore. I tronchi ...

