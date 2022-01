SSP | Triumph parla estone | Soomer sulla 765 del team Dynavolt - News

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Si delinea sempre più lo scacchiere 2022 della Supersport . Accolta da un nuovo regolamento di classe, che prevede al via moto tre cilindri sino a 800 centimetri cubi,- tramite ilPTR ...

Si delinea sempre più lo scacchiere 2022 della Supersport . Accolta da un nuovo regolamento di classe, che prevede al via moto tre cilindri sino a 800 centimetri cubi,- tramite il teamPTR Dynavolt - schiererà la 765, già vista in azione nel British Supersport e nel National Trophy 600. La guiderà Hannes Soomer , pilota estone, poiché nato a Tallin il 17 ...... dopo la gara disputata con GMT94 Yamaha, sarebbe pronto per lo sbarco ufficiale nelle derivate di serie, ed il fatto di conoscere già i motoriè un bel vantaggio.: Manzi pronto al cambio ...Hannes, campione europeo 2017 di categoria, disputerà la stagione iridata 2022 con la squadra di Simon Buckmaster ...