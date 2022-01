Sono riusciti a rubare anche la sedia a rotelle di Rodolfo Laganà (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Vive e convive con la sclerosi multipla da oltre dieci anni. Una malattia che, nel suo percorso degenerativo, lo sta costringendo all’utilizzo di una sedia a rotelle per i suoi spostamenti. E proprio quel mezzo, indispensabile per lui, è stato rubato nell’androne del palazzo in cui vive nel centralissimo quartiere capitolino di Trastevere. Rodolfo Laganà, storico attore romano che ha affiancato il suo volto a quello di geni della comicità come Gigi Proietti (tra i tanti), ha sporto denuncia ai Carabinieri e spera che il ladro si metta una mano sulla coscienza e gliela restituisca. Rodolfo Laganà, rubata sotto il suo palazzo la sua sedia a rotelle A raccontare questa assurda vicenda è stato il quotidiano Il Messaggero. Il furto della ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Vive e convive con la sclerosi multipla da oltre dieci anni. Una malattia che, nel suo percorso degenerativo, lo sta costringendo all’utilizzo di unaper i suoi spostamenti. E proprio quel mezzo, indispensabile per lui, è stato rubato nell’androne del palazzo in cui vive nel centralissimo quartiere capitolino di Trastevere., storico attore romano che ha affiancato il suo volto a quello di geni della comicità come Gigi Proietti (tra i tanti), ha sporto denuncia ai Carabinieri e spera che il ladro si metta una mano sulla coscienza e gliela restituisca., rubata sotto il suo palazzo la suaA raccontare questa assurda vicenda è stato il quotidiano Il Messaggero. Il furto della ...

