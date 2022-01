Scuola: prorogata chiusura scuole a Palermo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Le scuole, di ogni ordine e grado, pubbliche e privatie, di Palermo resteranno chiuse fino a domenica prossima. Lo ha disposto con un'ordinanza il sindaco Leoluca Orlando, che è anche presidente ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Le, di ogni ordine e grado, pubbliche e privatie, diresteranno chiuse fino a domenica prossima. Lo ha disposto con un'ordinanza il sindaco Leoluca Orlando, che è anche presidente ...

Advertising

AnsaSicilia : Scuola: prorogata chiusura scuole a Palermo. Decisione analoga anche a Catania e Messina dopo riunione Anci | #ANSA - comunicalonews : Tra i sindaci che hanno gia' annunciato il provvedimento di proroga della chiusura delle scuole con propria ordinan… - TgrRai : RT @TgrRaiCalabria: Prorogata, per 15 giorni, la zona gialla in Calabria. Lo prevede l'ordinanza firmata dal ministro Speranza. Calano i co… - TgrRaiCalabria : Prorogata, per 15 giorni, la zona gialla in Calabria. Lo prevede l'ordinanza firmata dal ministro Speranza. Calano… - EmMicucci : #Covid #Scuola #Campania #DeLuca: 'Non riapriremo primarie e medie il 10 gennaio. Chiusura prorogata e dad fino a f… -