Sampdoria | Conti cambia squadra già a giugno? La situazione

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Calciomercatoè da pochi giorni arrivato in blucerchiati ma per l’esterno si parla già del Verona aAndreaè da pochi giorni un nuovo calciatore della. L’ormai ex terzino del Milan ha sottoscritto un contratto di soli sei mesi fino al termine della stagione, scatenando l’interesse del Verona che ha deciso di muoversi in anticipo per soffiarlo ai blucerchiati. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il direttore sportivo Daniele Faggiano non teme brutti scherzi ed è in contatto con l’agente del calciatore, Mario Giuffredi, per inserire negli accordi un’opzione di rinnovo per i prossimi due anni. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.