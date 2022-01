Quirinale: Calenda, “Sarei felicissimo di tenere Mattarella” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) ROMA – “Sarei felicissimo di tenere Mattarella al Quirinale. Sarebbe importante non perdere Mattarella e Draghi insieme”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine della presentazione della federazione fra il suo partito e +Europa. “Sul Quirinale abbiamo una identità assoluta di vedute e pensiamo che il governo Draghi debba andare avanti con un patto di governo. Per il Quirinale abbiamo avanzato il nome della ministra Marta Cartabia. Ma anche Emma Bonino sarebbe perfetta, ci metterei la firma domani mattina”, ha spiegato Calenda. Su eventuali candidati di centrodestra, ha aggiunto, “non abbiamo preclusioni di nessun genere, ma Silvio Berlusconi non esiste: il suo comportamento in questi giorni lo ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 12 gennaio 2022) ROMA – “dial. Sarebbe importante non perderee Draghi insieme”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo, a margine della presentazione della federazione fra il suo partito e +Europa. “Sulabbiamo una identità assoluta di vedute e pensiamo che il governo Draghi debba andare avanti con un patto di governo. Per ilabbiamo avanzato il nome della ministra Marta Cartabia. Ma anche Emma Bonino sarebbe perfetta, ci metterei la firma domani mattina”, ha spiegato. Su eventuali candidati di centrodestra, ha aggiunto, “non abbiamo preclusioni di nessun genere, ma Silvio Berlusconi non esiste: il suo comportamento in questi giorni lo ...

