**Quirinale: Berlusconi chiama Salvini per vertice venerdì con Meloni** (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Giro di telefonate tra i leader del Centrodestra. Silvio Berlusconi ha chiamato Matteo Salvini per il vertice di Villa Grande, residenza romana del Cavaliere. All'incontro anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Giro di telefonate tra i leader del Centrodestra. Silviohato Matteoper ildi Villa Grande, residenza romana del Cavaliere. All'incontro anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

Advertising

La7tv : Il retroscena svelato da Enrico Letta a #dimartedi: 'Ho notizie di parlamentari del nostro gruppo che hanno ricevut… - fattoquotidiano : Elezioni Quirinale, Berlusconi minaccia: 'Se Draghi non resta a Chigi elezioni anticipate' - Antonio_Tajani : Questa mattina durante la riunione dell'@EPPGroup ho illustrato la situazione italiana in vista dell'elezione del n… - dearfrensis : Italia, attenzione all'anno '22. Nel 1922 ci scappò quella 'cazzatina' chiamata Marcia su Roma ?? Io dico: a queli l… - Sofiajeanne : @simonefurlan1 @AndreaL50331557 @dferrazza @Quirinale @berlusconi E l’amicizia garantisce valutazione neutra? Non direi proprio, anzi. -