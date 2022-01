Pensione 2022, cosa può fare chi ha 10 anni di contributi: le uscite che non ti aspetti (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La soglia dei contributi necessari per andare in Pensione è comunemente fissata in anni 20. Serve una carriera di almeno 20 anni di versamenti per poter accedere alla Pensione di vecchiaia per esempio. Una carriera inferiore a questa soglia, tranne che per le deroghe Amato e per l'opzione contributiva Dini (entrambe misure che consentono la Pensione con 15 anni di versamenti, ma ormai praticamente inutilizzabili), non permette l'accesso alle misure pensionistiche classiche e nemmeno alle novità degli ultimi anni, da quota 100 a quota 102, dall'Ape sociale ad Opzione Donna. Avere per esempio 10 anni di contributi, significa aver versato a vuoto, nel senso che in molti casi questi contribuiti restano ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La soglia deinecessari per andare inè comunemente fissata in20. Serve una carriera di almeno 20di versamenti per poter accedere alladi vecchiaia per esempio. Una carriera inferiore a questa soglia, tranne che per le deroghe Amato e per l'opzioneva Dini (entrambe misure che consentono lacon 15di versamenti, ma ormai praticamente inutilizzabili), non permette l'accesso alle misure pensionistiche classiche e nemmeno alle novità degli ultimi, da quota 100 a quota 102, dall'Ape sociale ad Opzione Donna. Avere per esempio 10di, significa aver versato a vuoto, nel senso che in molti casi questi contribuiti restano ...

