Oroscopo del Sud | Toro felice | Acquario indispettito e Pesci coccolato

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Vediamo le previsioni dell'di oggi, Mercoledì 12 Gennaio 2022, segno per segno. Ariete: Dopotutto, anche questa giornata è finita, perché da quando sei tornato c'è stato un caos terribile e ci vuole tutta la tua determinazione e pazienza per completare questo mare di compiti. Senza fiato, ma non sempre soddisfatto del tuo zelo, sotto le braccia di Plutone, del Sole e della Venere Quadrata, metti al fuoco molta carne, ma senza ottenere risultati significativi. Non mollare, ci vuole solo tempo, la Luna consiglia prudenza e una migliore organizzazione.: giorno fortunato, con la Luna nel tuo segno, armoniosamente con Sole, Plutone e Venere, tutti in trigono, solo Saturno è contro di te, ma ora è una vecchia conoscenza. Lo stesso non si può dire per Mercurio, che lo accompagna raddoppiando il quadrato, ecco perché il tuo capo oggi pesa quanto ...