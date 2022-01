Ore di attesa per Djokovic in Australia: rischia il carcere e la squalifica (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono ore di attesa per Novak Djokovic. Il campione serbo spera di poter rimanere in Australia e giocare il primo Slam nell’anno, ma in seguito alle sue ammissioni sui social adesso il rischio giudiziario nei suoi confronti si aggrava. Non soltanto la possibilità di un’espulsione dal territorio aussie che non gli consentirebbe di giocare gli AO, ma anche guai a livello penale. Le sue parole, nelle quali ammette di non aver rispettato la quarantena in Serbia e di aver falsificato le dichiarazioni alla frontiera in Australia, possono portare addirittura a cinque anni di carcere: tre in patria per il mancato rispetto dell’isolamento, due per documenti mendaci in Australia. Ma non solo: se venisse provato che il suo tampone è stato manomesso per ottenere l’esenzione dal vaccino, il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono ore diper Novak. Il campione serbo spera di poter rimanere ine giocare il primo Slam nell’anno, ma in seguito alle sue ammissioni sui social adesso il rischio giudiziario nei suoi confronti si aggrava. Non soltanto la possibilità di un’espulsione dal territorio aussie che non gli consentirebbe di giocare gli AO, ma anche guai a livello penale. Le sue parole, nelle quali ammette di non aver rispettato la quarantena in Serbia e di aver falsificato le dichiarazioni alla frontiera in, possono portare addirittura a cinque anni di: tre in patria per il mancato rispetto dell’isolamento, due per documenti mendaci in. Ma non solo: se venisse provato che il suo tampone è stato manomesso per ottenere l’esenzione dal vaccino, il ...

