"Non torneremo amici": Alex Belli lasciato da solo, è finito tutto (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Alex Belli, altra cocente delusione per l'eliminato più chiacchierato del GF: il rapporto è in frantumi, impossibile la riconciliazione. Alex Belli (fonte youtube)La chimica "artistica" con Soleil è congelata, la moglie va in vacanza al GF VIP; non c'è tregua per il chiacchierato Alex Belli, attore e one-man show reduce dall'espulsione dal reality. Un altro ex concorrente di quest'edizione si è sbilanciato nei suoi confronti con il settimanale "Chi". E le parole a lui riservate non sono affatto tenere. Si tratta di Aldo Montano, celeberrimo schermidore e mattatore di medaglie alle Olimpiadi. LEGGI ANCHE>> "Sciacquapiatti": Alex Belli scatenato, li ha fatti a pezzi anche fuori dalla Casa L'atleta, tornando col pensiero al suo percorso nel ...

