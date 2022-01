Maria De Filippi e una sua ex allieva saranno a Sanremo: ecco in che ruolo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) A poche ore di distanza dall’annuncio di Amadeus sulle conduttrici che lo affiancheranno al Festival di Sanremo 2022, arriva una notizia che farà felici i telespettatori di Canale 5. Sul palco dell’Ariston ci sarà anche Maria De Filippi. Per la regina degli ascolti televisivi della Mediaset si tratta di un ritorno sul palco dell’Ariston. Mancano Leggi su vitadavips.myblog (Di mercoledì 12 gennaio 2022) A poche ore di distanza dall’annuncio di Amadeus sulle conduttrici che lo affiancheranno al Festival di2022, arriva una notizia che farà felici i telespettatori di Canale 5. Sul palco dell’Ariston ci sarà ancheDe. Per la regina degli ascolti televisivi della Mediaset si tratta di un ritorno sul palco dell’Ariston. Mancano

Advertising

IlContiAndrea : Sul palco del Teatro Ariston appariranno anche Maria De Filippi, Elodie e Frida Bollani a #Sanremo2022 per lanciare… - IlContiAndrea : Sul palco del Teatro Ariston per #Sanremo2022 non saliranno anche Maria De Filippi, Elodie e Frida Bollani. A quant… - rima_lah : RT @Diregiovani: L'attore turco tornerà per la terza volta da Maria de Filippi ?? #canyaman maria #CePostaPerTe #canyaman - Cristia77434433 : RT @SenzaParole21: Non io che vorrei avere la voce di Maria De Filippi che compare, improvvisamente, quando ho momenti di sconforto nella v… - Adelina80451737 : RT @Diregiovani: L'attore turco tornerà per la terza volta da Maria de Filippi ?? #canyaman maria #CePostaPerTe #canyaman -