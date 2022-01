LIVE Inter-Juventus 1-1 | Supercoppa Italiana in DIRETTA | entra Dybala!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA84? Squadre stanchissime in campo. 82? 4-3-1-2 per lacon Locatelli dietro le punte. 80? Fuori Bernardeschi e dentro Arthur nella. 78? Tiro di Alex Sandro che non trova il secondo palo. 76? Dentro Correa e Sanchez, fuori Lautaro e Dzeko nell’. 74? Fuori Kulusevski e dentro Dybala nella. 72? Tentativo di Perisic parato da Perin. 70? Colpo di testa di Lautaro Martinez che trova in tuffo Perin. 68? Dybala si scalda per la. 66? Partita che perde ritmo, la stanchezza comincia a sentirsi. 64? Si cominciano a muovere gli uomini delle due panchine. 62? Morata per Bernardeschi che viene anticipato. 60? Giallo di Dzeko per fallo su De Sciglio. 58? Perin vola su un colpo di testa di Dumfries. 56? ...