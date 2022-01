L’app Unicredit non funziona il 12 gennaio, numeri assistenza privati e imprese (Di mercoledì 12 gennaio 2022) In questa mattinata di mercoledì 12 gennaio L’app Unicredit non funziona correttamente per un certo numero di clienti. I problemi di accesso allo strumento ufficiale creano non poche difficoltà a chi ha la necessità di usufruire del servizio di home banking, sia nel caso di correntisti privati che di piccole e medie imprese. Cosa succede più esattamente? L’app Unicredit non funziona nel seguente modo: si visualizza un messaggio di errore al momento di accedere al proprio profilo. Nonostante si inserisca esattamente nome utente e password abbinati al proprio profilo di home banking, si continua a visualizzare una schermata bianca al posto dei dati relativi al conto. Ne consegue che ogni operazione di pagamento, invio denaro e molto ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) In questa mattinata di mercoledì 12noncorrettamente per un certo numero di clienti. I problemi di accesso allo strumento ufficiale creano non poche difficoltà a chi ha la necessità di usufruire del servizio di home banking, sia nel caso di correntistiche di piccole e medie. Cosa succede più esattamente?nonnel seguente modo: si visualizza un messaggio di errore al momento di accedere al proprio profilo. Nonostante si inserisca esattamente nome utente e password abbinati al proprio profilo di home banking, si continua a visualizzare una schermata bianca al posto dei dati relativi al conto. Ne consegue che ogni operazione di pagamento, invio denaro e molto ...

Advertising

Cryptoquokka1 : @crypto_gateway Li hai comprati con l'app di Unicredit? - Andre_Epic_Fail : @UniCredit_IT Funzionano, quindi le tengo come backup (l’app è molto comoda). Tutto chiaro, grazie per il celere feedback ?? - Giosci94 : Se utilizzate il mio codice C55750 in fase di richiesta di apertura conto corrente buddybank (di UniCredit, in modo… - t1em : @CryptoMeme_Ita Unicredit è la peggior banca d’Italia! Ma avete mai utilizzata la sua mobile app? ???????Comunque non… - BuonAndrew : RT @13costasimone: Che bella sensazione che deve essere aprire l’app di UniCredit -

Ultime Notizie dalla rete : L’app Unicredit Non funziona l’app Unicredit: problemi confermati il 17 dicembre OptiMagazine