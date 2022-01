La crisi in Kazakistan e la lunga dissoluzione sovietica (Di mercoledì 12 gennaio 2022) (Policy brief della Luiss School of Government a cura di Carolina de Stefano) Con la crisi del regime kazako stiamo assistendo a un’ulteriore tappa del processo di disintegrazione dell’U che, iniziato trent’anni fa, è in realtà ancora in corso. Che la dissoluzione formale dell’Unione sovietica nel 1991 non avesse sancito da un giorno all’altro la fine dell’ordine regionale e politico precedente era già apparso evidente con le rivoluzioni colorate in Georgia, Ucraina e Kirghizistan nei primi anni duemila, con la guerra russo-georgiana nel 2008 e con lo scoppio della crisi ucraina nel 2014. Nonostante retoriche nazionaliste e spesso apertamente antisovietiche, le élite politiche al potere nei nuovi stati indipendenti erano in gran parte le stesse che avevano guidato i locali partiti comunisti per anni, e le società ed ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022) (Policy brief della Luiss School of Government a cura di Carolina de Stefano) Con ladel regime kazako stiamo assistendo a un’ulteriore tappa del processo di disintegrazione dell’U che, iniziato trent’anni fa, è in realtà ancora in corso. Che laformale dell’Unionenel 1991 non avesse sancito da un giorno all’altro la fine dell’ordine regionale e politico precedente era già apparso evidente con le rivoluzioni colorate in Georgia, Ucraina e Kirghizistan nei primi anni duemila, con la guerra russo-georgiana nel 2008 e con lo scoppio dellaucraina nel 2014. Nonostante retoriche nazionaliste e spesso apertamente antisovietiche, le élite politiche al potere nei nuovi stati indipendenti erano in gran parte le stesse che avevano guidato i locali partiti comunisti per anni, e le società ed ...

Advertising

radiofujiko : La crisi in #Kazakistan e gli appetiti di #Russia e #Cina. @ispionline - spe1977 : In Kazakistan una crisi che (forse) non conviene a nessuno - HDblog : Crisi in Kazakistan, tra le cause spuntano i bitcoin: ma qual è il loro legame? | Video - ziowalter1973 : In Kazakistan una crisi che (forse) non conviene a nessuno - dievve : #EconomiaFinanza #AskarUzakbaiulyMamin #Kazakistan #MikhailLomtadze Crisi Kazakistan: chi sono i miliardari che…… -