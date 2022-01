Inter, Sanchez: «Se non gioco sto male. Mi sento come un leone in gabbia» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Alexis Sanchez, match winner della Supercoppa Italiana, ha parlato al termine della partita tra Inter e Juventus Alexis Sanchez ha parlato al termine della partita vinta dall’Inter contro la Juventus. Le parole a Mediaset del match winner della Supercoppa Italiana: PARTITA – «Il campione più gioca meglio sta. Io oggi ho fatto così. Pensavo di giocare perché ero in forma, il mister ha scelto così ma io avevo fame di vincere». STRADA GIUSTA – «Dobbiamo continuare così, la strada è giusta. Non dobbiamo mollare». PERIODO DIFFICILE – «Per me non è mai stato un periodo difficile, solamente non giocavo e mi sentivo solo come un leone in gabbia, se non gioco sto male. Conte mi diceva che nessuno era come me. Spero che con ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Alexis, match winner della Supercoppa Italiana, ha parlato al termine della partita trae Juventus Alexisha parlato al termine della partita vinta dall’contro la Juventus. Le parole a Mediaset del match winner della Supercoppa Italiana: PARTITA – «Il campione più gioca meglio sta. Io oggi ho fatto così. Pensavo di giocare perché ero in forma, il mister ha scelto così ma io avevo fame di vincere». STRADA GIUSTA – «Dobbiamo continuare così, la strada è giusta. Non dobbiamo mollare». PERIODO DIFFICILE – «Per me non è mai stato un periodo difficile, solamente non giocavo e mi sentivo solounin, se nonsto. Conte mi diceva che nessuno erame. Spero che con ...

