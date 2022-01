Inter-Juventus, Zhang: “Momento speciale per tutti noi, dedico vittoria ai tifosi” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il presidente nerazzurro Steven Zhang ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il successo in Supercoppa contro la Juventus: “E’ un Momento molto speciale per tutti noi. Siamo molto contenti. La squadra ha giocato molto bene stasera, siamo primi in campionato. Questo trofeo è frutto del gradissimo lavoro fatto da tutti quanti, dall’allenatore ai giocatori. Sono davvero molto contento. E’ una vittoria che ci dà molta speranza, molta energia per il futuro ed è grazie al lavoro fatto da noi in questi sei anni insieme. dedico questa vittoria a tutti tifosi dell’Inter ma anche ai dipendenti e ai dirigenti. Sono loro che portano avanti questo progetto” SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il presidente nerazzurro Stevenha parlato ai microfoni diTV dopo il successo in Supercoppa contro la: “E’ unmoltopernoi. Siamo molto contenti. La squadra ha giocato molto bene stasera, siamo primi in campionato. Questo trofeo è frutto del gradissimo lavoro fatto daquanti, dall’allenatore ai giocatori. Sono davvero molto contento. E’ unache ci dà molta speranza, molta energia per il futuro ed è grazie al lavoro fatto da noi in questi sei anni insieme.questadell’ma anche ai dipendenti e ai dirigenti. Sono loro che portano avanti questo progetto” SportFace.

Advertising

Inter : ???? | EL NINOOOOOO 121'- CADE IL MURO DELLA JUVENTUS!!! ?? GOL DI @Alexis_Sanchez!!!! L'INTER È IN VANTAGGIOOOOOO!!… - pisto_gol : Le statistiche di Inter v Juventus offrono un quadro molto più chiaro dei commenti post-partita degli opinionisti ?? - Inter : ??? | MATCH REPORT ???? #IMWinner: Una grandissima Inter conquista la #SupercoppaFrecciarossa ?? - CescInt95 : RT @OptaPaolo: 3 - Simone #Inzaghi è diventato l'allenatore che ha battuto in più occasioni la Juventus in una Finale dal 1929/30: per l'at… - Don_Nerazzurri : RT @Inter: ??? | INTERVISTA #IMWinner ???? Le parole dell'MVP @Alexis_Sanchez al fischio finale ?? -