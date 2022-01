Inter Juventus, Vieri: «Partita ricca di gol. I nerazzurri hanno un grande attacco» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Christian Vieri, doppio ex di Inter e Juve, ha parlato della gara di stasera concentrandosi sulla potenza di fuoco dell’attacco nerazzurro Christian Vieri ha parlato ai microfoni di Inter Tv. Le parole del doppio ex di Inter e Juventus prima della finale: «Mi aspetto una bella Partita con tanti gol. La gente vuole vedere spettacolo, credo che sarà una Partita con tante reti. L’Inter ha un grandissimo attacco: son tutti bravi, Dzeko è il piu completo di tutti, Lautaro è un grandissimo giocatore, poi ci sono Correa e Sanchez che l’altra sera ha fatto una Partita incredibile. Fortunato Simone che chiunque metta fa una grande Partita, con questo parco ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Christian, doppio ex die Juve, ha parlato della gara di stasera concentrandosi sulla potenza di fuoco dell’nerazzurro Christianha parlato ai microfoni diTv. Le parole del doppio ex diprima della finale: «Mi aspetto una bellacon tanti gol. La gente vuole vedere spettacolo, credo che sarà unacon tante reti. L’ha un grandissimo: son tutti bravi, Dzeko è il piu completo di tutti, Lautaro è un grandissimo giocatore, poi ci sono Correa e Sanchez che l’altra sera ha fatto unaincredibile. Fortunato Simone che chiunque metta fa una, con questo parco ...

