“I De Luca nemmeno come i Gava” | l’addio al veleno di un big del Pd

Tempo di lettura: 5 minutiNapoli – In questi casi, si dice che se ne va sbattendo la porta. O stracciando la tessera. Vanno bene entrambe le immagini per l'addio del professor Marco Plutino al Partito Democratico. Questa mattina, lo stimato docente di diritto costituzionale all'Università di Cassino, nonché editorialista di punta dell'Huffington Post e del Riformista, ha annunciato che non rinnoverà l'iscrizione al partito in una lunga lettera aperta indirizzata al segretario Enrico Letta e postata sul suo profilo Facebook. Perchè Plutino, dopo otto anni, pone fine alla sua militanza nel Pd? Essenzialmente, perchè, a suo avviso, la dirigenza nazionale si sta dimostrando troppo debole nei confronti di De Luca, che pure avrebbe la stessa tessera di Plutino e Letta in tasca, ma agisce da battitore libero, per utilizzare un eufemismo. Ma c'è anche molto ...

