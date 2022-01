Green pass: condanna a 5 mesi per leader No vax Trieste (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il Tribunale di Trieste ha condannato a 5 mesi di reclusione, con la condizionale, e al pagamento delle spese processuali il leader del movimento 3V Ugo Rossi e consigliere comunale, accusato di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il Tribunale dihato a 5di reclusione, con la condizionale, e al pagamento delle spese processuali ildel movimento 3V Ugo Rossi e consigliere comunale, accusato di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Alberghi e ristoranti vuoti nel primo giorno di super green pass. Lo denuncia in una nota Tni Italia che stima per… - borghi_claudio : Accendo la televisione e a @Ariachetira mi tocca vedere un'indegna aggressione a @Pinokabras iniziata con la solita… - AlexBazzaro : Quindi l’Ema e l’Oms, non dei debosciati no vax, ci dicono candidamente che gli attuali vaccini sono superati e che… - Accipiter618 : RT @edosyloslabini: La cosa più incredibile e’ vedere alla stazione Termini di Roma o alla Centrale a Milano le forze dell’ordine fermare l… - LucaSp1d3rm : RT @LaVeritaWeb: I cittadini costretti a inocularsi, in caso di eventi avversi, hanno diritto a un indennizzo. Ma il risarcimento spetta an… -