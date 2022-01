Godin | guarito dal Covid | in Uruguay in attesa dell’Atletico Mineiro

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) . Il difensore centrale lascerà la Sardegna Il difensore centrale ex Atletico Madrid è uno dei sicuri partenti dal Cagliari, salvo clamorosi ribaltamenti. L’Atleticopotrebbe essere la sua nuova destinazione. Intanto, Diegonon è più positivo al-19. Il difensore uruguaiano si è negativizzato e ha svolto l’allenamento questo mercoledì con le giovanili. Lo ha reso noto la nazionale uruguaiana mediante i suoi canali ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

