Gb | rivolta Tory su ' partygate' | Johnson si scusi o vada via

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Giornata di passione oggi in Parlamento per Boris, atteso nel Question Time del mercoledì alla Camera dei Comuni non solo dagli attacchi del leader dell'opposizione laburista, Keir Starmer, ma ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : rivolta Tory

Agenzia ANSA

Secondo il Telegraph, giornale amico, Johnson sta al momento "perdendo il consenso" in casa, oltre che fra l'elettorato (sondaggi alla mano), e al di là dello sdegno di opposizioni e ...... una chumocracymetropolitana totalmente distaccata dal resto del paese. Se Johnson si sveglia con questo, può ancora salvarsi. Sospetto, tuttavia, che ladi destra provocherà un'altra ...Giornata di passione oggi in Parlamento per Boris Johnson, atteso nel Question Time del mercoledì alla Camera dei Comuni non solo dagli attacchi del leader dell'opposizione laburista, Keir Starmer, ma ...L'evento all'aperto, tenutosi lo scorso maggio, continua a far parlare di sé e ad alzare la pressione su Boris Johnson ...