Gabrielle de Chanel | una borsa sul viale del tramonto

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ladesembra essere giunta alla fine del suo percorso. Infatti non viene ormai pubblicizzata da un po’ di tempo e pare che anche le star internazionali l’abbiano messa in disparte. La produzione, tuttavia, non si è affatto conclusa, anche se ormai appare chiaro che il momento clou di questasia