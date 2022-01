David Sassoli | eurodeputato di AfD esulta per la morte del presidente del Parlamento | “Finalmente se n’è andato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) “questo bastardo se n’è”. Parole di Nicolaus Fest, l’europarlamentare tedesco del partito di estrema destra Alternative für Deutschland, riferendosi al defuntodeleuropeo,, in una chat interna al partito. Lo riporta la rete televisiva pubblica tedesca Ard. In un post pubblicato su Facebook, Fest non smentisce la notizia e sostiene che “l’immagine che viene data dinei necrologi è incompleta” e accusa lo scomparsodi avere “coperto” alcuni presunti scandali legati ad alcuni eurodeputati. Presunti scandali che “possono essere commentati in una chat interna con parole chiare”, rivendica. “È spiacevole – aggiunge – che degli screenshot di comunicazioni interne siano filtrati. Il ...