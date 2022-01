Covid:Occhiuto, in Calabria assistenza domiciliare positivi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) E' stato presentato a Catanzaro, nella sede della Regione Calabria, il progetto per l'assistenza domiciliare ai pazienti calabresi affetti da Covid - 19, che prevede l'utilizzo della telemedicina per ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) E' stato presentato a Catanzaro, nella sede della Regione, il progetto per l'ai pazienti calabresi affetti da- 19, che prevede l'utilizzo della telemedicina per ...

Advertising

TelemiaLaTv : Covid: Occhiuto presenta progetto assistenza domiciliare - lametino : Covid, Occhiuto: oggi presentazione progetto assistenza domiciliare - - ServiziAlLavoro : Covid – Occhiuto, presidente Regione Calabria, a 24 Mattino su Radio 24: Zone rosse solo ... Governo. Paolo Capone,… - CN24_tv : Covid, Occhiuto: “In Calabria voglio lockdown selettivo, i no vax stiano a casa” - EugenioBerto70 : Covid: Occhiuto, in Calabria voglio lockdown selettivo no vax -