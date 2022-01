Covid Svizzera oggi, 32.881 contagi e 36 morti in un giorno (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Covid oggi in Svizzera, 32.881 contagi e 36 decessi nelle ultime 24 ore. Lo rende noto l’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp), aggiungendo che i nuovi ricoveri sono stati 249. Mercoledì scorso i contagi erano 31.109 casi, 20 i decessi e 147 ricoveri. Al momento 678 persone si trovano in terapia intensiva. I pazienti Covid occupano il 30,20% dei posti disponibili in terapia intensiva, con un tasso d’occupazione del 75,50%. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 109.475 test, con un tasso di positività del 30%, contro il 34,5% della scorsa settimana. Negli ultimi quattordici giorni, il numero totale di infezioni è 301.986, ovvero 3.467,38 ogni 100.000 abitanti. Dall’inizio della pandemia, 1.604.278 casi di Covid-19 sono stati ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 gennaio 2022)in, 32.881e 36 decessi nelle ultime 24 ore. Lo rende noto l’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp), aggiungendo che i nuovi ricoveri sono stati 249. Mercoledì scorso ierano 31.109 casi, 20 i decessi e 147 ricoveri. Al momento 678 persone si trovano in terapia intensiva. I pazientioccupano il 30,20% dei posti disponibili in terapia intensiva, con un tasso d’occupazione del 75,50%. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 109.475 test, con un tasso di positività del 30%, contro il 34,5% della scorsa settimana. Negli ultimi quattordici giorni, il numero totale di infezioni è 301.986, ovvero 3.467,38 ogni 100.000 abitanti. Dall’inizio della pandemia, 1.604.278 casi di-19 sono stati ...

