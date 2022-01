Concordia | figlia Schettino | “Cordoglio per le vittime ma serve verità sui fatti”

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Rinnovo il sentitorivolto da mio padre in tribunale alle famiglie per il dolore prodotto dalla prematura perdita dei loro cari”, dice a ‘Notizie.com’ Rosselladel comandante della Costa, nella ricorrenza dei 10 anni dalla tragedia. “Un clamoroso e inspiegabile malinteso ha scatenato l’incidente, dove tutte le difese sono state violate, come dimostra la scatola nera”. Il capovolgimento della nave dopo la collisione con lo scoglio “ha trasformato i ponti in pareti verticali, di conseguenza alcune persone sono cadute nei pozzi degli ascensori e sono rimaste intrappolate, mentre quelle che sono cadute in mare sono rimaste bloccate sotto il lato della nave che si stava rovesciando”. Quanto al comandante, “quando si rese conto dell’imminente pericolo dovuto ...

IlTirrenoPrato : Il racconto del carabiniere che a Prato prese la prima telefonata della figlia di una naufraga sopravvissuta - Ultron65 : RT @SecolodItalia1: Costa Concordia, a 10 anni dal naufragio scontro a distanza tra De Falco e la figlia di Schettino - infoitinterno : Costa Concordia, a 10 anni dal naufragio scontro a distanza tra De Falco e la figlia di Schettino - SalvatoreSamp : RT @tg2rai: 10 anni fa il naufragio della Concordia. Il dolore di una famiglia spezzata. Padre e figlia travolti dalle acque. Stasera a Tg2… - buronjek : RT @tg2rai: 10 anni fa il naufragio della Concordia. Il dolore di una famiglia spezzata. Padre e figlia travolti dalle acque. Stasera a Tg2… -

Ultime Notizie dalla rete : Concordia figlia

... la nave si ribalta proprio sul fianco destro e una voragine inghiotte papà e, ... La coppia americana Barbara Ann e Gerald Frank Heil trova la morte durante il ribaltamento della Costa. ...Mi ha poi inviato un brano sullache aveva composto in olandese, invitandomi a scriverne uno in italiano. Ho affidato il testo a mia. Successivamente, sono andato in Olanda e abbiamo ...Giovedì 13 gennaio, “Non Stop News” – la trasmissione di informazione di RTL 102.5 – dedicherà un’ora (dalle 8 alle 9) al disastro della Costa Concordia, di cui ricorre il decimo anniversario. In cond ...Domani mattina, Non Stop News, la trasmissione di informazione di RTL 102.5, dedicherà un’intera ora, dalle 8 alle 9, al disastro della Costa Concordia, di cui domani, 13 gennaio, ricorre il decimo an ...