Classifica marcatori Serie A 2021 22 | Vlahovic al comando

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)/22: tutti i bomber del campionato Il fuoriclasse portoghese ormai ex Juventus, Cristiano Ronaldo, si è laureato capocannoniere del campionato diA 2020/, succedendo a Ciro Immobile sul trono dei bomber del massimo campionato italiano. Grazie ai 29 goal realizzati, CR7 ha preceduto il belga dell’Inter, Romelu Lukaku, e Luis Muriel dell’Atalanta./22: sabato 21 agosto è iniziata la nuovaA, e giornata dopo giornata, le bocche di fuoco del nostro campionato si daranno battaglia per conquistare il titolo di capocannoniere dellaA. Chi succederà al campione bianconero? Ecco la ...

Advertising

biancunello : @giacomoamala @marifcinter Ragionamento mosso dalla nostalgia ma senza testa: in quegli anni ha vinto la classifica… - zazoomblog : Serie A 2021-2022: risultati classifica generale e classifica marcatori dopo la ventunesima giornata - #Serie #202… - Sportflash24 : ? #SerieA: tutto sulla 21^ giornata 2021-22. Vincono #Inter (1^), #Milan (2°), #Napoli (3°), #Atalanta (4^) e #Juve… - InnoAllaJoya : 3 vittorie all'attivo in questa competizione: oltre a quella contro i biancocelesti nel 2015 infatti, ne abbiamo vi… - SettimanaS : PRIMA CATEGORIA GIRONE D La classifica dei marcatori -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica marcatori

Sky Sport

Ecco nel dettaglio i risultati, lagenerale e la: RISULTATI SERIE A 21ª GIORNATA: Venezia - Milan 0 - 3; Empoli - Sassuolo 1 - 5; Udinese - Atalanta 2 - 6; Napoli - ...Parziali edai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventunesima giornata di Serie A che si svolgerà interamente giovedì 6 gennaio: i risultati, lae idelle partite. ...Nulla a che vedere con i pienoni della Coppa d'Inghilterra ma anche della Coppa del Re Il Napoli tornerà in campo già domani per la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina. Se Luciano Spalletti ha ...Nessuno ha segnato come l'argentino della Juventus nella storia del torneo: Eto'o, Tevez, Del Piero e Shevchnko alle spalle della Joya.