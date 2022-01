Calciomercato Udinese, a un passo il colpo per la difesa (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Calciomercato Udinese, colpo in difesa del club friulano: visite mediche! Ultimissime notizie in chiave mercato in Serie A Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l’Udinese è ad un passo dal definire un colpo in difesa. Trattasi di Filip Benkovic, difensore del Leicester vicino al vestire la casacca bianconera in questo gennaio. Benkovic avrebbe già svolto le visite mediche con il club friulano, prima di apporre la firma sul nuovo contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022)indel club friulano: visite mediche! Ultimissime notizie in chiave mercato in Serie A Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l’è ad undal definire unin. Trattasi di Filip Benkovic, difensore del Leicester vicino al vestire la casacca bianconera in questo gennaio. Benkovic avrebbe già svolto le visite mediche con il club friulano, prima di apporre la firma sul nuovo contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

