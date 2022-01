Calcio | Bayern Monaco | Coman rinnova fino al 2027

(Di mercoledì 12 gennaio 2022), 12 gen. - (Adnkronos) - L'attaccante delKingsleyhato il suo contrattoal 30 giugno. Lo ha annunciato il club tedesco sui suoi profili social. "Sono molto felice perché ilè uno dei migliori club al mondo e so che abbiamo ancora grandi obiettivi da raggiungere -ha dichiarato il 25enne francese-. Sono qui dal 2015, è una grande famiglia. Tutto è perfetto. Ho ancora davanti i migliori anni da calciatore e sono felice di poterli trascorrere al. Il mio obiettivo più grande è vincere di nuovo la Champions League".

RaiSport : #calcio #Bayern unico club campione in utile, per l'#Inter -245,6 milioni Leggi la notizia??

Soddisfatto l'attaccante che fino a pochi anni fa aveva preso persino in considerazione l'idea di smettere per via dei tanti infortuni: ' Sono felicissimo perchè il Bayern è uno dei migliori club al mondo'. Il prolungarsi della pandemia sta influendo sempre più sui conti dei club europei. È quanto emerge da un report presentato da KPMG, il quale ha mostrato un quadro generale ...