Ancora un cavo sottomarino tagliato al largo della Norvegia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo quanto accaduto lo scorso novembre nel mare norvegese, quando una lunga porzione di un sensore sottomarino a cavo del sistema di sorveglianza LoVe (Lofoten-Vesteralen) era stata tagliata e asportata, nella giornata del 7 gennaio veniamo a conoscenza che uno dei due cavi in fibra ottica che collega la Norvegia alle isole Svalbard è stato InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo quanto accaduto lo scorso novembre nel mare norvegese, quando una lunga porzione di un sensoredel sistema di sorveglianza LoVe (Lofoten-Vesteralen) era stata tagliata e asportata, nella giornata del 7 gennaio veniamo a conoscenza che uno dei due cavi in fibra ottica che collega laalle isole Svalbard è stato InsideOver.

