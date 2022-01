Ultime Notizie Roma del 11-01-2022 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è morto nella notte il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli aveva 65 anni l’annuncio del suo portavoce Sassoli si è spento nel centro di riferimento oncologico di Aviano a Pordenone dove era ricoverato volto storico dei tg poi passata la politica era nato 65 anni fa a Firenze bicchieri ledel suo ricovero per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta una funzione del sistema immunitario cordoglio dell’Europa e del mondo politico wonderliner un grande Europa è un grande europeo e italiano per Michelle europeo appassionato ci manca già letta amico unico uomo di azione e Principi la scuola è fondamentale per la democrazia e va tutelata protetta e non abbandonata il premio Mario Draghi in attesa conferenza stampa ha sottolineato ...